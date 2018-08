Ouvrir les bibliothèques de France : Erik Orsenna au rapport

#ABF2018 – L'Association des Bibliothécaires de France a ouvert, ce jeudi 7 juin, son 64e congrès annuel, à La Rochelle. 3 jours de débats et de rencontres s'annoncent, qui permettront à l'organisation professionnelle d'évoquer une variété de sujets autour du thème « À quoi servent les bibliothèques ? ». Une question sensible alors que le gouvernement souhaite réformer les bibliothèques et leurs missions. (ActuaLitté, CC BY SA 2.0) Une absence qui ajoute un peu plus de déception : Françoise Nyssen, ministre de la Culture, n'était pas présente en...