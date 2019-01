Absolutus Delirium : la nouvelle série complètement « What the fuck »

La première BD de Villmo', Absolutus Delirium, sortira le 23 janvier prochain aux éditions H2T : une oeuvre délirante parodiant avec humour le thème des super-héros. Une « justice league » loufoque et décalée composée de personnages grotesques et absurdes qui ont le destin du monde entre leurs mains. Rien de moins...









C'est en parallèle de ses études en fac d'arts plastiques à Paris 8 que Villmo commence la bande dessinée. Autodidacte, il puise l’inspiration dans ses deux références majeures : Jack Kirby pour le dessin, et Fmurr' pour le scénario, surtout pour le côté décalé et farfelu. D'ailleurs, l'idée de créer Absolutus Delirium lui est venue après sa lecture pour le moins déconcertante de Jehanne d'Arc de Richard Peyzaret alias F'murr.



Quelque part dans notre monde, un puissant cyborg fait son apparition : Terminatus. Signe distinctif, il a les bourses à l'air ! Pas le temps de comprendre comment il s'est retrouvé là, le voici percuté par une étrange créature bleue et moustachue : Une Licorne ! Une rencontre annonciatrice d'un grand destin pour ces étranges personnages...



Dark-Fiduss qui avait été enfermé dans une dimension parallèle, est devenu fou ! De retour dans notre monde, il souhaite désormais asservir tous les humains en les transformant en poissons panés. Il a d'ailleurs déjà envoyé son armée de robots et de moutons-golems!



Mais tout n’est peut-être pas perdu puisque des héros courageux et bien huilés décident après moult péripéties de se dresser fièrement contre la menace. Terminatus, Giuseppe Verde, Maitre Fū-tong, Demis Broussos et Le Maître des Licornes, guidés par Douce la Belette, ont une mission : se rendre dans la dimension parallèle pour tenter de détruire Dark-Fiduss à jamais!



Bienvenue dans une dimension colorée où des licornes en slip renaissent de leurs poils aux côtés de belettes et de moutons-golem ! Ne cherchez pas à comprendre, votre esprit a déjà été capturé par Dark-Fiduss !