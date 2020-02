Scandale Agessa : de l'omerta aux petits arrangements entre amis

© Daniel Alexandre © Daniel Alexandre



ActuaLitté : Pourquoi votre syndicat a-t-il été le seul à révéler des dysfonctionnements aussi graves ?

À votre avis, qui est responsable d'un pareil scandale ? Et pourquoi est-ce que cela a été tenu dans l'ombre si longtemps ?





Quel peut être le devenir de l'AGESSA ? Comment peut-il perdurer après un tel passif ?





Récemment, on a vu une synergie entre des organisations professionnelles de plusieurs métiers créatifs (Ligue des auteurs professionnels, CAAP, Guilde des scénaristes, SELF, Charte, Syndicat national des photographes, UNPI, etc). C'est inédit. Que pensez-vous que cela traduit ?



Katerine Louineau : Cela traduit les prémisses d’une culture commune des artistes-auteurs et une prise de conscience que ce qui nous est commun est plus important que ce qui nous différencie. Cela traduit la nécessité de faire front commun pour mettre fin aux abus de faiblesse dont nous sommes tous sans cesse collectivement victimes.



Cela traduit la nécessité de mutualiser nos expériences et nos compétences, d’avoir conscience que « la création » c’est nous tous, qu’il faut arrêter de se laisser diviser (notamment par nos circuits de diffusion ou par les services du ministère).



Aujourd’hui plus qu’hier, les artistes-auteurs se rendent compte qu’ils doivent se prendre en main pour se défendre eux-mêmes et ensemble. Les problèmes collectifs ne peuvent se résoudre que collectivement.



Votre syndicat a une position claire : seuls les syndicats sont habilités à défendre les intérêts collectifs, moraux et matériels, d'une profession.



Katerine Louineau : Notre position est tout simplement celle du Code du travail. Légalement la représentation de l’intérêt collectif d’une profession est une prérogative des syndicats ou associations professionnelles, et ce, devant toutes les juridictions. L’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts sont obligatoirement leur objet exclusif. C’est ce qui les différencie de tout autre regroupement.



Comment analysez-vous la représentation professionnelle actuelle ?



Katerine Louineau : D’une part, la représentation professionnelle actuelle des artistes-auteur est discrétionnaire, ce sont les ministères qui choisissent les structures conviées aux réunions de concertation et de négociations.

Les structures ainsi adoubées par les ministères sont aussi celles qui négocient avec les représentants des diffuseurs. Le cas échéant, c’est aussi celles qui sont désignées par les ministères dans les diverses instances concernant les artistes-auteurs.





On marche sur la tête. Depuis quand appartient-il au gouvernement de choisir les partenaires sociaux ? C’est évidemment aux artistes-auteurs (et aux diffuseurs) de choisir eux-mêmes qui les représente. D’autre part, le choix des ministères se porte sur toutes sortes de structures, qu’importe qu’ils s’agissent ou non de syndicats : associations culturelles, groupements, sociétés civiles ou OGC…



Il en résulte une grande confusion sur les rôles des uns et des autres, et un manque de professionnalisme inédit dans le monde du travail.



Imaginerait-on dans le cadre du salariat que le gouvernement, selon son bon vouloir, habilite à négocier et siéger certains syndicats, en exclut d’autres et qu’il s’arroge aussi le droit d’habiliter des intermédiaires entre employeurs et salariés (les OGC sont des intermédiaires entre diffuseurs et artistes-auteurs) et des associations ou groupement non syndicaux ? Impensable ! C’est pourtant actuellement le cas dans le domaine de la création artistique.





Vous témoignez de certaines dérives des sociétés de gestion collectives. Parmi elles, la SACD n'a pas hésité à vous accuser de mensonges sur les réseaux sociaux. Pourquoi selon vous cette idée que la représentation d'une profession revient au syndicat suscite tant d'hostilité chez certains OGC ?



Katerine Louineau : Certains OGC, notamment la SACD, aiment jouer à « pousse-toi-de-là-que-je-m’y-mette » avec les syndicats d’artistes-auteurs. Certains OGC financent généreusement certaines organisations professionnelles dans leur « périmètre ». Quelle indépendance d’action et de position ces organisations peuvent-elles avoir dans ces conditions ? Trop d’OGC arguent d’une confusion relative aux mandats et aux prérogatives de chacun.



S’il est vrai que dans le langage courant, on peut dire par exemple qu’une galerie « représente » des artistes, qu’une agence « représente » des photographes ou qu’un OGC « représente » des auteurs, de droit, aucune de ces structures ne dispose d’un mandat syndical pour représenter les intérêts collectifs des artistes-auteurs. Personne ne confond une agence avec un syndicat.



Un OGC est une société de perception et de répartition de droits d’auteur. Un OGC défend ses propres intérêts qui ne sont pas nécessairement convergents avec les intérêts collectifs des artistes-auteurs. C’est peut-être cette vérité que certains OG ne souhaitent pas voir éclater et ce pour quoi une partie d’entre eux tendent à combattre les syndicats d’artistes-auteurs indépendants. Ce combat est inégal et malsain : utiliser l’argent des auteurs pour se battre contre ceux qui défendent leur intérêt collectif ? Là encore on marche sur la tête.





Pour finir, de votre point de vue côté arts visuels, que pensez-vous de la réaction des éditeurs au rapport Bruno Racine ?



Katerine Louineau : On ne peut guère s’étonner que les éditeurs défendent leurs propres intérêts. Cependant les limites de la décence sont dépassées quand le président du SNE lors de vœux affirme qu’un rééquilibrage des relations avec les auteurs serait



Ainsi non seulement les contrats d’édition sont souvent léonins, mais encore nombre d’éditeurs ne les respectent même pas. Que de gros éditeurs puissent affirmer publiquement que payer un artiste-auteur pour son temps de présence dans un cadre professionnel ou pour effectuer un travail de commande seraient « contre nature » montre que de l’exploitation de l’œuvre à l’exploitation des artistes-auteurs, c’est-à-dire de l’exploitant à l’exploiteur, il n’y a qu’un pas vite franchi. On ne peut guère s’étonner que les éditeurs défendent leurs propres intérêts. Cependant les limites de la décence sont dépassées quand le président du SNE lors de vœux affirme qu’un rééquilibrage des relations avec les auteurs serait mortifère pour la création elle-même. Ou encore quand il ose proposer la création d’un fonds d’aide « aux éditeurs défaillants à l’égard de leurs auteurs ». Subventionner les patrons “voyous” en somme !Ainsi non seulement les contrats d’édition sont souvent léonins, mais encore nombre d’éditeurs ne les respectent même pas. Que de gros éditeurs puissent affirmer publiquement que payer un artiste-auteur pour son temps de présence dans un cadre professionnel ou pour effectuer un travail de commande seraient « contre nature » montre que de l’exploitation de l’œuvre à l’exploitation des artistes-auteurs, c’est-à-dire de l’exploitant à l’exploiteur, il n’y a qu’un pas vite franchi.

Ces réactions d’une violence négrière démontrent en creux la grande pertinence du diagnostic et des préconisations du rapport Racine.

Katerine Louineau représente le CAAP (Comité Pluridisciplinaire des Artistes-Auteurs et des Artistes-Autrices). Ce syndicat qui fait figure de référence, initialement dans les métiers des arts visuels, est maintenant ouvert à l'ensemble des artistes-auteurs. Récemment, une vidéo de 2012 a été rémise au goût du jour : à l'Assemblée Nationale, elle dénonçait les pratiques illégales de l'AGESSA. Personne ne l'a écoutée à l'époque. (à retrouver en fin d'article)

Pourquoi le CAAP a-t-il dit tout haut ce que tous savaient (ministères, direction de l'Agessa, OGC, organisations professionnelles) ?

Katerine Louineau : Le CAAP est indépendant, il n'est pas financé par des structures qui auraient barre sur lui, il est pauvre, mais sa parole est libre. Le CAAP a développé sa propre expertise juridique, sociale et fiscale. Il a estimé de son devoir d'enfreindre la loi du silence qui régnait pour jouer le rôle d'un lanceur d'alerte sans se laisser intimider par les pressions. Dès qu'il a su, le CAAP n'a pas voulu se rendre complice de ces graves dysfonctionnements en se taisant. Dès qu’il a su, le CAAP n’a pas voulu se rendre complice de ces graves dysfonctionnements en se taisant.Je suis plasticienne. Quand j’ai été élue en 2008 au sein du CA de la Mda-sécurité sociale, la Directrice nous a remis en début de mandature un « guide de formation des administrateurs » incluant de nombreux documents (statuts, agrément, fonctionnement, extraits utiles du code de la sécurité sociale, lexique, organigramme et téléphone des services administratifs, statistiques, historique du régime…). L’expérience a complété ma « formation ». Le CA de la Mda n’était pas une chambre d’enregistrement. Qu’en était-il du CA de l’Agessa ?Le CAAP a découvert progressivement les pratiques illégales de Agessa car il n’y siégeait pas. Les deux entités étaient très disjointes. En 2012, les réunions de préfiguration du fonds de formation continue des artistes-auteurs étaient communes Agessa-Mda. L’ensemble des parties prenantes y assistait. Le CAAP faisait partie des rares syndicats qui défendaient un droit à la formation professionnelle des dits « assujettis ». D’autres tenaient avec insistance à limiter ce droit aux dits « affiliés ».Au final, le fait que 94 % des cotisants de l’Agessa (lesdits « assujettis » assimilés à des sans-droits) ne soient pas identifiés ne pouvait plus passer inaperçu. À partir de 2012, tout le monde savait. Mais l’omerta continuait et rien n’était envisagé pour remédier à cette situation.En matière de responsabilités, le rapport Racine fait preuve d’un grand sens de la synthèse en pointant une « grave défaillance de pilotage interne et de contrôle externe ». Pour ce qui est du « pilotage interne », le directeur de l’Agessa porte évidemment une très lourde responsabilité, son confort de gestion (minimiser le travail à faire et les frais de gestion) était visiblement prioritaire sur les droits à la retraite des dits « assujettis ».Cependant le CA était lui-même supposé « contrôler l’application par le directeur des dispositions législatives et réglementaires, ainsi que l’exécution de ses propres délibérations ». Or certains membres du CA (représentants d’OGC ou de syndicats) préconisaient eux-mêmes ces entorses à la loi. Enfin, s’agissant du « contrôle externe », les ministères de tutelle — supposés exercer un contrôle sur la légalité des actes et sur les comptes de l’organisme — ont sciemment fermé les yeux.Un organisme de sécurité sociale n’est pas supposé faire n’importe quoi. Des garde-fous existent dans les textes légaux. À l’Agessa, tous ont sauté au profit de « petits arrangements entre amis », le tout au préjudice et au mépris des dits « assujettis ». Cette complicité (active ou passive) des diverses parties prenantes explique que ce scandale ait été tenu dans l’ombre si longtemps.Perdurer non, admettre et réparer les préjudices causés oui. Le courrier commun des représentants des artistes-auteurs du 19 septembre 2019 demande sans ambiguïté « la création ad hoc d’un seul et même organisme agréé compétent pour la protection sociale des artistes-auteurs associé à l’URSSAF en tant que prestataire de service pour le recouvrement ».Or pendant la réunion de concertation du 25 septembre 2019, les représentants des ministères de tutelle ont annoncé qu’ils envisageaient d’instituer l’Agessa comme unique organisme agréé ! Le CAAP est intervenu en disant qu’il était « impensable d’agréer un organisme qui viole la loi depuis plus de 40 ans ». En réaction, l’actuelle administratrice « provisoire » de l’Agessa et la Mda-sécurité sociale (nommée par les ministères) a affirmé : « L’Agessa n’a jamais été hors la loi puisqu’elle est agréée par les ministères ! »En l’absence de CA, des tractations se poursuivent, à l’insu des représentants des artistes-auteurs, entre l’administratrice « provisoire » et les présidents des deux associations, Agessa et La Maison des artistes, pour permettre à l’Agessa de devenir le seul organisme agréé, et ce, sous couvert que ce serait techniquement le plus facile. Le non-appel des cotisations vieillesse aux ex-assujettis de l’Agessa était aussi « techniquement le plus facile » !