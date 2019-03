Affaire Anne Ratier : “J’ai offert la mort à mon fils” ou “J’ai assassiné mon fils” ?

Mike Maguire, CC BY 2.0



Mike Maguire, CC BY 2.0





“Offrir la mort” versus l’Implacable Code Pénal

Un ouvrage légitime ?

Est-il légitime de publier un ouvrage décrivant un meurtre après le délai de prescription de celui-ci ? C’est l’une des questions que soulève la parution, le mois dernier, de J'ai offert la mort à mon fils, chez City éditions. La vidéo-buzz de Konbini a fait plus de 2,5 millions de vue en trois jours, tous médias confondus.Le titre seul de cet ouvrage fait tiquer, ou bondir, c’est selon… car si le récit d’Anne Ratier est présenté comme l’autobiographie d’une mère qui a elle-même beaucoup souffert, avant d’ « abréger les souffrances » de son enfant, de l’autre point de vue, celui des personnes handicapées, il s’agit d’un meurtre, dont le récit serait “rentabilisé” grâce au buzz.L’intervieweur Hugo Clément semble par là bien candide lorsqu’il affirme que seuls des fondamentalistes religieux pourraient être choqués par les propos d’Anne Ratier concernant l’ « euthanasie » des enfants handicapés. Au risque de recevoir un point Godwin, le dernier régime qui employa le terme d’ « euthanasie » pour qualifier des meurtres de masse d’enfants handicapés, après une vaste propagande médiatique, fut… le Troisième Reich ( voir Wikipedia ).Ce qui explique en grande partie la réaction unanime et immédiate des collectifs de personnes handicapées après la médiatisation d’Anne Ratier et de son livre. Depuis, le CLHEE (Collectif Lutte et Handicaps pour l'Egalité et l'Emancipation) et le CLE (Collectif pour la liberté d’expression des autistes), entre autres, sont en quête de clés médiatiques pour répondre à ce qu’ils ressentent comme une attaque contre le droit des handis à la vie.Elisa Rojas, l’une des rares femmes biclassées en situation de handicap et juriste de formation, n’y va pas par quatre chemins : « Comment vous dire… sans être catholique, au risque de vous décevoir, Monsieur Hugo Clément, il n’y a pas doute si l’on s’en réfère aux définitions du meurtre et de l’assassinat données par le code pénal. […] Quand une personne tue une autre personne qui se trouve être handicapée, ce n’est pas un acte d’amour émouvant, c’est un meurtre. Si l’auteur a préparé les choses avec minutie avant de passer à l’acte, il y a préméditation, c’est un assassinat. »« Assassinat » : le mot semble gêner. Peut-on employer ce même mot pour qualifier l’acte de « miséricorde » d’Anne Ratier, et pour des terroristes et tueurs de masse ? Juridiquement, oui. Même s’il n’y a pas condamnation, il s'agit bien d'un meurtre, comme le rappellent les spécialistes du Dalloz dans leur analyse de cette « affaire Anne Ratier ». Éthiquement… le problème essentiel réside dans le fait que Frédéric, le fils d’Anne Ratier, n’avait jamais demandé à mourir.Depuis, le buzz est retombé, les propos se sont apaisés, et Anne Ratier a rappelé dans ses dernières interviews, notamment sur Europe 1, qu’elle témoigne d’abord de son expérience dans un ouvrage autobiographique, sans promouvoir de politique eugéniste contre les personnes handicapées.Reste à savoir, comme pour conclure un bon roman policier, à qui profite le crime ?Car les droits d’éditeur et d’auteur générés grâce à l’intense médiatisation de J'ai offert la mort à mon fils n’iront vraisemblablement pas dans la poche des handicapés !