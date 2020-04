Budget et culture : “N'est-il pas temps de taper du poing sur la table ?”

jewhispere CC 0





Jean-Yves Delitte

Auteur & Directeur de Collection

Peintre Officiel de la Marine

Membre titulaire de l’Académie des Arts et Sciences de la Mer

La catastrophe sanitaire et humaine — et les mots demeurent faibles — que nous subissons tous va hélas rapidement se conjuguer avec une crise économique et sociale.À l’heure des bilans et quand la lumière reviendra, il est évident que des secteurs comme la santé trop délaissée retrouveront leur importance légitime en bénéficiant d’attentions particulières. Mais, connaissant le principe des vases communicants, ce qui sera donné à l’un sera pris à une autre. Et sans vouloir faire un procès d’intention, jouer les oiseaux de mauvais augure ou encore prédire l’avenir, je crains fort que la Culture, une fois encore, une fois de plus, soit le perdant, car jugée arbitrairement comme n’étant pas un « secteur essentiel » !Qui en voudrait d’ailleurs à nos dirigeants si clairvoyants d’annoncer que le budget de la Culture est dorénavant alloué aux soins de santé désargentés ?Une civilisation, une société, un pays, une région, une communauté se reconnaît par sa Culture et ses Arts. Le livre est un marqueur de son temps.Dans des lendemains qui seront probablement désenchantés, l’auteur devra-t-il se satisfaire de phrases creuses, de vagues promesses et de soutiens symboliques ? Les aides se limiteront-elles à acter le report, tantôt du paiement de charges, tantôt des obligations fiscales, en oubliant volontairement que cela ne comblera jamais les pertes ?Car l’auteur n’est pas seul à vivre de son art, il y a avec lui des éditeurs, des distributeurs, des diffuseurs, des imprimeurs et des libraires. Une multitude de sociétés et de personnes qui aujourd’hui sont confrontées aux mêmes difficultés. Comment l’auteur pourrait-il exister si demain il n’y avait plus d’éditeur pour l’éditer, d’imprimeur pour imprimer, ou encore de libraires pour vendre ses ouvrages ?Et que par avance, on ne tente pas maladroitement d’affirmer que les nouveaux modes de commerce vont compenser les pertes. La vente en ligne n’a jamais été la panacée pour le livre et avec l’ambiance naturellement anxiogène ce secteur d’activité est aussi pénalisé quand il n’est pas suspendu pour des problèmes logistiques ou sanitaires !Certes, il y a bien eu quelques timides déclarations de principe pour des aides, mais il ne faut pas se leurrer. On prétend verser quelques millions tout en oubliant d’avouer que ces « soussous » tombés du ciel étaient des subventions déjà créditées ou que, tout simplement, les petits millions divisés par les nombreux acteurs du monde culturel ne représentent dans les faits que quelques centimes par individus !Il faut dire que parler d’aide financière pour la Culture n’est pas porteur pour le politique en des temps où le principal est d’acheter des masques. Comme il est aisé de se donner bonne conscience en saupoudrant quelques pièces tout en indiquant — avec la même insouciance et désinvolture que l’on a regardé une épidémie devenir pandémie — que pour les aides il faudra se montrer patient, très patient… Avant d’oublier !Alors, faut-il regarder le navire de la Culture prendre l’eau de toute part et chavirer ?Faut-il être comme ces musiciens impassibles qui ont continué à jouer de leur instrument sur le pont supérieur d’un transatlantique dont la course avait croisé celle d’un iceberg ?N’est-il pas temps, tout en continuant à soutenir le monde exemplaire et héroïque des soins de santé, de taper du poing sur la table et d’affirmer que notre avenir est aussi dans la Culture et le livre ?N’est-il pas temps à ces ministres de la Culture de s’exprimer et d’apporter réellement des soutiens, d’être cette lumière que l’on aperçoit quand le bout du tunnel arrive ?N’est-il pas temps à ces ministres de la Culture d’oser plutôt que de subir ? Où sont-ils déjà à bord d’une de ces chaloupes de lâches qui disparaît à l’horizon en abandonnant tout espoir d’un monde meilleur ?