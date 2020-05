“Ce qui dépend de nous” : Appel de 118 éditeurs indépendants à leur public

tookapic CC 0



Des déséquilibres au cœur du système

S’engager pour la diversité éditoriale

Depuis des années, la vitalité de l’édition française a pris le visage d’une surabondance heureuse et insouciante, matérialisée par une offre pléthorique prétendument désirée et sans cesse renouvelée. Hélas, la situation cache une tout autre réalité : une surproduction, néfaste pour l’environnement et qui inonde les librairies, noie une production éditoriale de qualité, plus audacieuse, mais moins visible, écourte toujours plus la vie des livres, intensifie les retours et le pilonnage des ouvrages non vendus, et accentue finalement la précarité des artistes.Cette surproduction profite aux grands groupes d’édition et de distribution quand son coût pèse injustement sur les maisons d’édition indépendantes que la crise actuelle écrase un peu plus encore, faute pour elles de disposer de réserves en trésorerie. À titre d’exemple, rappelons ici que le premier groupe éditorial français a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 2 milliards d’euros en 2019, et qu’il publie en quelques jours l’équivalent d’une année de création d’une maison d’édition indépendante de petite ou moyenne taille.À l’heure du déconfinement, rien n’aura changé. Les innombrables « nouveaux » titres des grands groupes entreront en librairie à cadence forcée. Une fois de plus, les livres des maisons d’édition indépendantes, moins nombreux, parce que résultant d’une production raisonnée, seront moins visibles, donc moins vendus et bientôt retournés en masse à des maisons financièrement très ébranlées.Dans les mois qui viennent, malgré les mesures d’urgence proposées par la puissance publique, l’édition indépendante payera un lourd tribut à la crise si rien d’autre n’est fait. Le paysage de l’édition française s’en trouvera arasé, appauvri. La création perdra un bastion, la diversité un éminent représentant, la librairie indépendante un supplément d’âme, les bibliothèques et événements littéraires un terreau fertile, les lecteur·rices mille occasions de découverte, de réflexion et de bonheur.Nous, maisons d’édition indépendantes de livres pour la jeunesse et pour les adultes, refusons cette sombre fatalité et aspirons à faire de ce moment de fragilité une force favorable à l’établissement de bonnes pratiques au service du livre, de la culture et plus largement de la société. Il est plus que temps de comprendre que, dans le commerce du livre aussi, les bons gestes existent, qu’ils sont à pérenniser et à généraliser faute de quoi la vitalité et la diversité du monde du livre déclineront.Lecteur·trices, après la levée du confinement, revenez en librairie et laissez les libraires vous faire entendre le choix de la différence, de la création, de l’audace, l’exigence d’un travail de qualité avec les auteurs, la détermination à faire vivre longtemps les livres et à développer des lignes éditoriales lisibles et cohérentes. Lecteur·trices, au moment de votre choix, ne sous-estimez pas la portée de votre engagement. À nos ami·es libraires, nous disons que nos sorts sont liés et qu’une certaine idée de l’essentiel en dépend.Ensemble, par milliers, par millions, contribuons à une reprise réfléchie, saine, juste et durable. Faisons du choix d’un livre l’occasion d’un enrichissement collectif. Cela dépend de nous.Valérie Cussaguet (LES FOURMIS ROUGES), Laurence Faron (TALENTS HAUTS), Loïc Jacob et Chun-Liang Yeh (HONGFEI), Christine Morault (MEMO) et Jean Poderos (EDITIONS COURTES ET LONGUES).Signé par 113 maisons :Olivier Bron, Simon Liberman et Louis Lauliac (2024 ÉDITIONS)Corinne Japin, Raphaële Enjary et Olivier Philipponneau (3 ŒILS)William Henne et Xavier Löwenthal (5e COUCHE)Laurence Nobécourt (À PAS DE LOUPS)Myriam Degraeve (À PROPOS)Annie Pignol (A2MIMO)Stéphane Husar (ABC MELODY)Stéphanie de Bussierre (AKINOME)Sébastien Delaveau (ALICE LYNER ÉDITIONS)Eric André, Gwénolée André (AMATERRA)Raphaëlle RABALLAND (AMAZONES, LES)Françoise Plessis (ART 3 ÉDITIONS)Françoise Favretto (ATELIER DE L’AGNEAU ÉDITEUR)Daniel Pellegrino (ATRABILE)David Meulemans (AUX FORGES DE VULCAIN)Noémie Monier (BAÏKA MAGAZINE)Daniel Le Teuff (BELUGA et COOP BREIZ)Mathilde Cacquelin, Juliette Tudal (BICYCLETTE)Julie et Catherine Staebler (BISCOTO)Vincent Henry (BOÎTE À BULLES, LA)Serge Ewenczyk (ÇA ET LÀ)Angela Lery et Sarah Hamon (CABANE BLEUE, LA)Monique Subra (CABARDES, ÉDITIONS DU)Eric Denniel (CALICOT, LE)Marc Torralba (CASTOR ASTRAL, LE)Bénédicte Petitot (CÉPAGES)Anne Lima (CHANDEIGNE)Abel Segretin (CHINEUR ÉDITIONS, LE)Raphaël Baud et Fabienne Roulié (CHOCOLAT JEUNESSE)Pascale Fontaine (CIPANGO)Le Collectif Édition indépendante, à l’initiative de Chloé Pathé (ANAMOSA), Valérie Millet et Sandrine Duvillier (LE SONNEUR), Jean-Luc A. d’Asciano (L’ŒIL D’OR), Les Caractères Masqués, collectif d’indépendants au service du livre, en partage avec Dominique Tourte (INVENIT), Benoît Verhille (LA CONTRE ALLÉE) et Charles-Henri Lavielle (ANACHARSIS)Jean-Louis Gauthey (CORNELIUS)Chloé Becqueriaux (COSMOGRAPHE, LE)Odile Flament (COT COT COT ÉDITIONS)Yves Nadon (D’EUX)Cyril Armange (D’ORBESTIER / RÊVES BLEUS)Danica Urbani (DADOCLEM)Laurent Lerner (DELIRIUM)Amaury Levillayer (DÉPAYSAGES)Yves Bescond (DIABASE )Floriane Charron (DIPLODOCUS, LE)François Lantin (DYOZOL)Jean Poderos (ÉDITIONS COURTES ET LONGUES)Corinne Niederhoffer (ÉLAN SUD)Amélie Léveillé (ÉLAN VERT, L’)Ilona Meyer et Caroline Drouault (ÉLÉPHANTS)Elitza Dimitrova (ELITCHKA)Christophe Prat (ELLA ÉDITIONS)Anne Leloup , Charlotte Guisset (ESPERLUÈTE)Delphine Monteil (ÉTAGÈRE DU BAS, L’)Hélène Richard (FLBLB EDITIONS)Dorota Hartwich (FORMATS ÉDITIONS)Sophie Corvaisier (FRIMOUSSE)Thierry Vanhasselt (FRMK)Christophe Savouré (GERFAUT, ÉDITIONS DU)Alexandra Chauvelon (GRAND JARDIN, LE)Stéphanie Baronchelli (GULF STREAM)Loïc Jacob et Chun-Liang Yeh (HONGFEI)Mathilde Béjanin (HONORÉ CLAIR)Ingrid Balazard (HORS D’ATTEINTE)Juliette Grégoire (INITIALE, L’)Benoît Preteseille (ION)Francis Esquirol (ITINÉRAIRES)Francine Bouchet (JOIE DE LIRE, LA)Galia Tapiero (KILOWATT)Fany Souville (LAMAO ÉDITIONS)Christina Lumineau (LAPLIKILI)Valérie Cussaguet et Brune Bottero (LES FOURMIS ROUGES)Sandrine Harbonnier, Hermine Hémon (LUCCA ÉDITIONS)Marion Carvalho et Charles Hédouin (MAISON DES PAS PERDUS, LA)Flora Prevosto, Pauline Basset (MAISON ELIZA)Anne-Bénédicte Schwebel, Anne Bensoussan (MAISON GEORGES)Philippe Schweyer (MEDIAPOP)Christine Morault (MEMO)Laurent Seminel (MENU FRETIN)Hervé David Nahum (MERCREDI)Frédéric Terrier (MILLE UNIVERS, LES)Guillaume & Damien Filliatre (MISMA)Esther Merino (MONÉDIÈRES, LES)Roland Stringer (MONTAGNE SECRÈTE, LA)Caroline Perot (P’TITS BÉRÊTS, LES)Caroline Petit (PETITES BULLES, LES )Fred Lisak (PLUME DE CAROTTE)Mathilde Chèvre (PORT A JAUNI, LE)Valentin Mathé (POULE QUI POND, LA)Aline et Albert de Pétigny (POURPENSER)Alain Claude (POURQUOI PAS, ÉDITIONS DU )Natalie Vock-Verley (RICOCHET / TOM POCHE)Alain Serres (RUE DU MONDE)Esther Merino (SOL Y LUNE)Laurence Faron (TALENTS HAUTS)Luna Granada (TÊTE AILLEURS, LA)Thierry Marchaisse (THIERRY MARCHAISSE)Xavier Thomas (THOMAS JEUNESSE)Marion Bossuat (TROIS PETITS POINTS)Didier Jean et Zad (UTOPIQUE)Pierre Marchant (VERGER ÉDITEUR, LE)Fanny Deschamps, Élisabeth Jongen (VERSANT SUD)Sophie Trav Van, Cécile Emeraud, Alexia Turgis Blum (VOCE VERSO)Julien Poujol (YOVANA)Bruno Gaba (ZEBULO ÉDITIONS)Christelle Mercier (TINBAD)Barbara Steiner (VELVET)Vincent Daumail (ALBA CAPELLA)Ghislaine Brault (FEUILLE DE THÉ, LA)Cécile Grenier (SYLPHE ROUGE)Jean-Marie GOATER (GOATER)Florence Issac (ÉCHAPPÉE BELLE ÉDITION, L’)