Gaëlle Nohant : “Je vis de ma plume. Survis serait plus juste”

Amis virtuels, amis lecteurs, amis libraires, amis tout court, prenez le temps d’écouter ce que Joan Sfar a exposé de manière si juste, simple et implacable il y a quelques jours dans l’émission Boomerang : aujourd’hui, plus que jamais se pose à nous une question de choix de civilisation.

Par Gaëlle Nohant, prix des Libraires 2018





Gaëlle Nohant, au centre - ActuaLitté, CC BY SA 2.0





Nous auteurs ne sommes pas les seules victimes du système, mais nous sommes directement et immédiatement en danger. L’ironie de la chose, c’est que si nous sommes précarisés depuis longtemps, si notre survie s’effrite d’année en année, nous ne l’avons jamais été autant que sous un gouvernement qui a choisi une éditrice comme ministre de la Culture. Vous risquez de vous retrouver dans un monde où les livres appartiendront au registre d’une culture révolue, au même titre que Pompéi ou les dinosaures… C’est aujourd’hui. Ça a déjà commencé.

J’ai choisi l’écriture à 8 ans, un genre de vocation monastique. Pour tenir cette promesse d’enfance, j’ai erré et douté les trois quarts de ma vie, travaillé dix ans avant d’avoir la chance de publier mon premier roman en l’envoyant par la poste, patienté près de six ans avant d’avoir la chance de publier le deuxième. Depuis deux ans, je vis de ma plume, ce qui fait de moi une sacrée veinarde (nous sommes moins de 5 % d’auteurs en France à y parvenir).



Quand je dis que j’en vis… Survis serait plus juste.

J’apprends la sobriété heureuse, je consomme uniquement en cas de besoin. Je ne prends à peu près jamais de vacances, je ne m’accorde pas le droit d’être malade, je travaille les week-ends et les jours fériés. J’ai la chance d’avoir un lectorat (et de cela je vous remercie, vous qui me lisez, me défendez en librairie), mais ce que j’ai acquis est remis en question à chaque livre. Je peux tout perdre à chaque pas, être remisée parmi les auteurs oubliés, les fossiles.

Je l’accepte et, malgré tout, j’en tire un vrai bonheur, car vivre de sa passion, vivre d’une vocation est une chance rare. Je n’envisage pas de prendre ma retraite un jour, je sais depuis toujours que je n’en aurai aucune. Je me souhaite une carrière à la Joyce Caroll Oates, j’espère garder des yeux en bon état, assez de vélocité dans les mains pour taper sur un clavier, et surtout assez de cerveau pour écrire des histoires qui tiennent debout. Je formule des prières à Saint Alzheimer pour qu’il m’épargne.

Le jour où vous recevez votre premier contrat d’édition, c’est le Noël que vous avez espéré toute votre vie, c’est un feu d’artifice, les anges chantent. Vous acceptez de donner votre sang sur 7 générations, votre premier-né, votre moelle. Vous découvrez éberlué que sur un livre à 20 euros, vous touchez 1 à 2 euros sur un grand format, trente centimes d’euro sur un poche. Mais pour ce prix-là, vous aurez peut-être le privilège d’avoir un lectorat. Des lecteurs…

Pour ce bonheur, vous êtes prêt à payer le prix, et vous le payez de bon cœur. Peu à peu, si vous êtes un sacré veinard, vous gagnez des lecteurs, vous vendez davantage, et vous pouvez espérer, de livre en livre, obtenir des conditions un peu plus équitables. Vous vous concentrez donc sur le prochain livre, sans écouter les Cassandre qui prédisent la fin de la lecture, le triomphe des écrans, la fin des haricots.

La fragilité de notre destin nous rend friables à ceux qu’on laisse de côté, tous ceux qui sont un peu différents, les démunis, ceux qui sont nés du mauvais côté de la barrière, qui ont la poisse collée à leurs pieds nus. Nous persistons à croire qu’on peut transformer le monde avec des livres, rendre les humains un peu plus humains ou moins sourds, moins aveugles. Nous vivons de ces rencontres qui réchauffent avec des lecteurs, des libraires, des auteurs qui cherchent comme nous, toute leur vie et, passionnément, un chemin vers les autres, et interrogent le monde.



Nous ne sommes pas là pour nous plaindre des contraintes de notre choix, mais pour vous alerter : nous mourons. Cela a déjà commencé. Nous mourons de l’indifférence d’un gouvernement qui nous cite pourtant la main sur le cœur si cela sert ses intérêts.

Nous ne pouvons pas bloquer les routes et les stations d’essence. Tout le monde se fiche que nous fassions la grève. Des livres en moins ? On en publie déjà trop, bon débarras ! Personne n’a besoin de nous a priori, nous sommes les premiers fusillés en cas de dictature.

C’est pourquoi nous avons besoin que vous disiez tout haut que vous ne voulez pas, aujourd’hui, demain, après-demain, d’un monde sans auteurs. D’un monde sans création, privé de ce petit supplément d’âme qui s’épanche à travers les livres, de ces liens qui se tissent d’un lecteur à l’autre, de nous à vous.

Aujourd’hui, nous souhaitons que tous les auteurs, scénaristes, dessinateurs nous rejoignent. Que les éditeurs nous soutiennent, que les lecteurs, les journalistes, les libraires, les bibliothécaires se tiennent à nos côtés dans la bataille. C’est bien beau, me direz-vous, mais comment faire ? Suivez et relayez sur les réseaux les hashtags #PayeTonAuteur et #AuteursEnColère, participez aux manifestations organisées, écrivez à la ministre de la Culture et à la ministre des Solidarités.

Dès aujourd’hui, que résonne la force d’un choix commun : celui d’une civilisation où les livres et ceux qui les écrivent, les traduisent, les illustrent, ont encore leur place.