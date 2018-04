“La SF française engagée pour penser le contrat social de demain”

Le travail est-il une denrée rare ? La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, a dernièrement fait savoir que, pour sortir de l’impasse où nous oriente la robotisation, il faudrait que la science-fiction se bouge. Et s’empare des thèmes du travail et de l’emploi, pour trouver des solutions.





Un collectif d’auteurs et SF et d’éditeurs a manqué de s’étrangler. Dans un courrier adressé à ActuaLitté, ils déplorent la courte vue des politiques, et leur manque d’informations. Ils rappellent qu'à l’occasion de la 9e édition du Prix du Roman d’Entreprise et du Travail, qui se tenait le 29 mars dernier au Ministère du Travail, la surprenante sortie de la ministre :

« Compte tenu de l’évolution de nos emplois avec la robotisation, ce serait aussi important que la science-fiction s’empare du thème du travail » @murielpenicaud #Pret2018 #litterature — Emmanuelle Souffi (@emmasouffi) 29 mars 2018

Qu’une institution censée penser et projeter les futurs possibles du travail, élément structurant de nos sociétés contemporaines, de nos vies collectives et individuelles, avoue être restée sourde aux récentes et nombreuses productions SF sur le travail est tout simplement consternant.



Pour rappel, entre 2016 et 2018, on trouve en France :

TREPALIUM : une série télévisée d'anticipation dédiée au travail créée par Antarès Bassis et Sophie Hiet, diffusée le 11 et le 18 février 2016 sur Arte.

: une série télévisée d’anticipation dédiée au travail créée par Antarès Bassis et Sophie Hiet, diffusée le 11 et le 18 février 2016 sur Arte. WORKING PROGRESS : thème majeur de la 10 e Biennale Internationale du Design de Saint-Étienne, dédiée en 2017 aux mutations du travail, avec au commissariat d’exposition les auteurs de science-fiction Alain Damasio et Norbert Merjagnan

AU BAL DES ACTIFS/DEMAIN LE TRAVAIL , recueil de nouvelles paru aux éditions La Volte en février 2017 avec plusieurs rencontres et débats publics sur les mutations du travail tout au long de 2017 et 2018

LES UTOPIALES 2017 , avec plusieurs tables rondes et rencontres autour de l'avenir du travail

1000 JOURS EN MARS – LE FUTUR A ÉCRIRE DE NUIT DEBOUT : projet d'écriture initié par le collectif d'écrivains d'anticipation Zanzibar le 31 mars 2016.

: projet d’écriture initié par le collectif d’écrivains d’anticipation Zanzibar le 31 mars 2016. Sans compter les multiples interventions d’auteur.e.s de SF dans les écoles, entreprises et think-tank français, de plus en plus attirés par les pensées créatives.



Dès ses origines, la SF française, échos des peurs et des espoirs collectifs et individuels, a embrassé la réflexion politique et sociale. « C’est la patrie de Jules Verne — et non l’Amérique — qui, il y a un siècle, inventa la science-fiction contemporaine », écrivait l’Express en 2009.



Depuis Paris au XXe siècle de Jules Verne (1894) jusqu’au recueil Au bal des actifs – Demain le Travail paru aux éditions La Volte en 2017, la SF française, de tout bord politique, n’a cessé d’interroger les mutations du travail et ses impacts sur la vie des personnes — sur l’humain, en somme — avec toujours l’ambition sous-jacente d’apporter des pistes de questionnement aux individus et institutions en place : Quel monde voulons-nous ? Quel monde ne voulons nous pas ? À quelles conditions demain pourrait-il être un monde habitable par tou.te.s ?



Précisons également que, par-delà la robotisation, la science-fiction se pose aujourd’hui au cœur des réflexions relatives aux impacts de l’intelligence artificielle sur les mutations de l’emploi, de la notion de « valeur travail » et de la relation à l’autre dans le monde qui vient. Il n’y a qu’à se référer pour cela, encore une fois, au programme des conférences des UTOPIALES 2017, au projet « Bright Mirror » lancé le 15 février dernier, ou encore au prochain pop’Sciences Forum organisé par l’université de Lyon.



En 2018, la SF française s’engage plus que ne jamais pour penser et projeter le contrat social de demain.



Espérons que cet aveu d’ignorance ou d’impuissance de la part d’un ministère national soit suivi d’un approfondissement public du sujet, et d’une consultation d’ampleur du rôle que peuvent aujourd’hui jouer l’imagination et la créativité citoyenne dans les devenirs de notre société.

La lettre est signée par : Catherine Dufour, Li-Cam, Norbert Merjagnan, Sabrina Calvo, Davy Athuil des éditions Mü, Mathias Echenay pour La Volte, Anne Adàm pour la direction du recueil Au bal des actifs / Demain le travail, René-Marc Dolhen, co-fondateur de la Noosfere, Ketty Steward, Antares Bassis, Stéphane Beauverger, Laurent Kloetzer, Saint-Epondyle, blogueur.



