“Si nos soignants tombent malades, s’ils meurent, nous allons mourir.”

« La pleurniche permanente hospitalière. »

Là, je pense qu’on peut dire sans choquer personne, que ce malotru #YvesCalvi, vient de proférer la pire saloperie à l’égard des personnels soignants. Sidérant !!! Cc @canalplus @csaudiovisuel #COVID19 pic.twitter.com/PBo7SypAr6 — Claude Demougins (@Claude2mougins) April 4, 2020

Cathy Galliegue

La situation sanitaire la met en colère. Ce qui ce conçoit bien, s'énonce aisément. Et les mots pour le dire viennent aisément. Hélas.Certains matins, en fonction du job, je n’avais pas du tout envie d’y aller. Mais jamais, jamais, je n’ai eu peur d’aller travailler.Même quand je bossais à la pharmacie de l’hôpital, dans les premières années SIDA, je n’avais pas peur. Et pourtant, j’ai vu tant de patients mourir, vite, certains étaient des amis. On testait les premiers protocoles AZT en double aveugle. Au début, on avait dit à la population que le SIDA était le cancer des gays. Fête du slip pour les hétéros.Puis, il y a eu le sang, puis il y a eu tout le monde, tous ceux qui avaient des rapports sexuels ou partageaient une seringue.C’est à ce moment-là que j’ai commencé à bosser à l’hôpital. C’était une hécatombe.Parce qu’entre le moment où la consigne était « si vous n’êtes pas gay, pas de problème » et le moment où on a compris que cette saloperie touchait tout le monde, il a fallu que les gens y croient, qu’ils acceptent de changer de comportement, ça a pris du temps. Ça a pris beaucoup de vies. Énormément.Ensuite, on avait beau dire qu’on pouvait embrasser, prendre dans ses bras, serrer la main, les gens avaient peur désormais, alors qu’il n’y avait aucun risque, qu’il n’y avait de risque que par le sang et le contact sexuel.Alors je me demande comment ils font, nos soignants, face à des postillons, face au contact de la peau, parce que là, on le sait, c’est le mode de transmission, et il n’est pas facile de soigner sans avoir ce genre de contacts. Et si ces contacts ne sont pas protégés, ou protégés avec les moyens du bord, nos soignants vont mourir.D’où ils tirent ce courage, comment ils se débrouillent avec la peur ?Je pense à la chair à canon qu’on envoyait au front, « pour la patrie » qu’on leur disait, et on leur donnait toute la gnole qu’il faut pour anesthésier la peur. Ils sortaient des tranchées en titubant, la plupart n’en revenaient pas.Mais là, comment font-ils, chaque matin, après chaque garde à durée illimitée, comment font-ils pour braver la peur ? Je ne suis pas du tout certaine qu’à leur place j’y retournerais. Ça mérite bien plus que des applaudissements aux balcons, ça mérite que le gouvernement, enfin, leur donne les moyens d’aller au front et qu’ils en reviennent vivants.Si nos soignants tombent malades, s’ils meurent, nous allons mourir. Ce qui se passe aujourd’hui est le résultat d’années d’ignorance des pouvoirs publics aux demandes des soignants, de l’hôpital, d’années de sourde oreille. L’État est généreux pour l’armée, bien plus que pour l’enseignement, bien plus que pour l’hôpital.Nous sommes en guerre, a dit le Président.Hé bien, maintenant, que l’État se démerde pour combattre un virus avec des chars !PS : Je ne parle pas ici, évidemment, que des personnels soignants, mais aussi de tous ceux qui n’ont pas prêté serment, les femmes de ménage, le petit personnel des hôpitaux, qui sont bien obligés d’aller bosser pour manger et qui sont au plus près des malades.